Преследовавшему теннисистку Радукану мужчине запретили посещать матчи WTA

ТАСС, 19 февраля. Женская теннисная ассоциация (WTA) запретила посещение матчей под эгидой организации мужчине, который преследовал британку Эмму Радукану на турнире в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба WTA.
18 февраля Радукану проиграла Каролине Муховой из Чехии (6:7 (6:8), 4:6) в матче второго круга турнира в Дубае. По ходу игры Радукану подходила к судейской вышке, во время одного из разговоров она расплакалась.
«В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошел мужчина, который демонстрировал “навязчивое” поведение. Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник на турнире и впоследствии выдворен. Он будет отстранен от всех мероприятий WTA до оценки угрозы», — сказано в заявлении.
Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 22 февраля. Призовой фонд турнира составил $3,6 млн. Действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини.