Преследовавшему теннисистку Радукану мужчине запретили посещать матчи WTA

«В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошел мужчина, который демонстрировал “навязчивое” поведение. Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник на турнире и впоследствии выдворен. Он будет отстранен от всех мероприятий WTA до оценки угрозы», — сказано в заявлении.