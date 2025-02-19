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Главарю банды подростков, кошмаривших север Волгограда, вынесли приговор

Первый приговор вынес накануне Даниилу Горюнову Краснооктябрьский райсуд Волгограда. Парня признали виновным в мошенничестве — он сдал в скупку телефон своей знакомой, который она передала ему для починки.

«В качестве наказания подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии общего режима», — подтвердили vlg.aif.ru в пресс-службе суда.

Тем временем продолжается другой судебный процесс, где Горюнов также является фигурантом. Речь идет о банде подростков, которые кошмарили Краснооктябрьский район.

В первых числах апреля 2024 года они жестоко избили пассажира автобуса, который посмел сделать им замечание в общественном транспорте. На остановке у рынка «Северный» подростки вытащили его из салона и расправились с 37-летним мужчиной.

В тот же вечер они напали еще на одного волгоградца во дворе одной из многоэтажек. Они зачем-то отняли у него паспорт, но уходя попросили прощения.