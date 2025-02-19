Полиция завела уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. В настоящее время в рамках расследования изучаются условия, обстоятельства и детали произошедшего. Следователями назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — сообщили в региональном Главке МВД.
Там добавили, что погибшим было от 25 до 30 лет.
По данным ГАИ, автоавария произошла ночью на проспекте Ленина. Столкнулись автомобиль Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузовой тягач.
На месте погибли водитель легковой машины и трое его пассажиров, еще двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.