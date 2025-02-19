Полиция завела уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в центре Челябинска

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. В настоящее время в рамках расследования изучаются условия, обстоятельства и детали произошедшего. Следователями назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — сообщили в региональном Главке МВД.