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Полиция завела уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в центре Челябинска

Там добавили, что погибшим было от 25 до 30 лет.

Источник: РИА "Новости"

Полиция завела уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. В настоящее время в рамках расследования изучаются условия, обстоятельства и детали произошедшего. Следователями назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — сообщили в региональном Главке МВД.

Там добавили, что погибшим было от 25 до 30 лет.

По данным ГАИ, автоавария произошла ночью на проспекте Ленина. Столкнулись автомобиль Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузовой тягач.

На месте погибли водитель легковой машины и трое его пассажиров, еще двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.