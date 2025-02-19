Кибермошенники освоили новые способы обмана новосибирцев: как можно лишиться своих денег

2. Установка специального приложения: далее они инструктируют установить на смартфон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести данные банковской карты, реквизиты которой предоставляют сами мошенники. В некоторых случаях жертвам даже приходится покупать новое устройство (например, Android вместо iPhone), чтобы избежать технических проблем с установкой приложения.