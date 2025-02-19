Кибермошенники освоили новые способы обмана новосибирцев: как можно лишиться своих денег

Преступники научились обходить алгоритмы банковских антифрод-систем, используя более сложные и изощренные схемы. Одним из новых подходов стала активизация так называемых «аналоговых» методов — например, использование курьеров для передачи наличных денег или убеждение жертв приобретать золото в качестве альтернативного актива.
Особенно тревожным является распространение новой схемы. Мошенники, используя социальную инженерию, убеждают своих жертв перевести деньги на так называемые «безопасные счета», но делают это через сложный процесс, который помогает им скрыть следы противоправной деятельности.
Этапы новой схемы.
1. Снятие наличных: злоумышленники требуют от жертвы лично обратиться в банк и снять все средства со своего счета в кассе.
2. Установка специального приложения: далее они инструктируют установить на смартфон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести данные банковской карты, реквизиты которой предоставляют сами мошенники. В некоторых случаях жертвам даже приходится покупать новое устройство (например, Android вместо iPhone), чтобы избежать технических проблем с установкой приложения.
3. Пополнение карты через банкомат: с помощью установленного приложения жертва пополняет наличными банковскую карту мошенников через банкомат.
4. Удаление данных карты: после завершения операции инструкция требует удалить данные чужой карты из приложения.
Эта схема позволяет злоумышленникам маскировать свои действия как обычные NFC-платежи или операции через банкоматы, что затрудняет обнаружение аномалий системами безопасности банков.
Рекомендации экспертов.
Специалисты по кибербезопасности напоминают о важности соблюдения простых правил для защиты от мошенников:
Никогда не переводите деньги на непроверенные счета, особенно если вас убедили в необходимости срочного действия.
Не сообщайте персональные данные, пароли или коды из СМС третьим лицам.
При малейшем подозрении на мошенничество немедленно прекращайте общение и обращайтесь в службу поддержки вашего банка.
Рост числа подобных преступлений подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности населения и усиления мер защиты со стороны банков и правоохранительных органов, отмечают эксперты. Только комплексный подход позволит эффективно противостоять киберпреступности и минимизировать риски для граждан.