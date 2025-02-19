Шесть машин сгорели в Иркутской области с начала недели

В Иркутской области за прошедшие три дня сгорело шесть автомобилей. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, у пяти машин замкнуло проводку. в В еще одном неосторожное обращение с огнем.
— В Аларском районе в поселке Забитуй загорелась Toyota Land Cruiser. В результате уничтожены сгораемые части автомобиля на 1,5 квадратах. Огонь потушили четыре человека с помощью одной единицы техники, — поделились в ведомстве.
В Братске у Mercedes-Benz замкнуло правую фару и из-за этого появилось пламя. На пожар выезжало четыре специалиста. Они смогли усмирить огонь на площади в два квадратных метра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что после нападения собаки на школьника в Шелехова СК завел уголовное дело.