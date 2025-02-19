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В Севастополе муж сломал руку парикмахеру за плохую прическу жены

В Севастополе сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который избил женщину-парикмахера за не понравившуюся ему прическу супруги.

Источник: Российская газета

Как сообщает пресс-служба МВД региона, 31-летний житель города выпивал у себя дома, когда домой из салона красоты вернулась его супруга. Мужчине категорически не понравилась прическа спутницы жизни. Он выяснил место проживания стилистки и пошел выяснять отношения.

На пороге разъяренный молодой человек устроил скандал. 43-летняя стилистка отвергла обвинения, и тогда мужчина перешел к рукоприкладству: вывернул руку пострадавшей.

«В результате чего женщина получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести», — говорится в сообщении.

Участковый уполномоченный полиции установил и задержал злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.