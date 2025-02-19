В Севастополе муж сломал руку парикмахеру за плохую прическу жены

Как сообщает пресс-служба МВД региона, 31-летний житель города выпивал у себя дома, когда домой из салона красоты вернулась его супруга. Мужчине категорически не понравилась прическа спутницы жизни. Он выяснил место проживания стилистки и пошел выяснять отношения.