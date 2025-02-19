В Севастополе муж сломал руку парикмахеру за плохую прическу жены

На пороге разъяренный молодой человек устроил скандал. 43-летняя стилистка отвергла обвинения, и тогда мужчина перешел к рукоприкладству: вывернул руку пострадавшей.
«В результате чего женщина получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести», — говорится в сообщении.
Участковый уполномоченный полиции установил и задержал злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.