ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева

По данным ряда СМИ, Алексею Нечаеву вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).
Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В Челябинске задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Информацию об этом «Пчеле» подтвердили в региональном управлении ФСБ.
По данным ряда СМИ, Алексею Нечаеву вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).
Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.