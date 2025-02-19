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ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева

В Челябинске задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Информацию об этом «Пчеле» подтвердили в региональном управлении ФСБ.

Источник: Миндортранс

По данным ряда СМИ, Алексею Нечаеву вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ФСБ