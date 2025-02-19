Напавшего на экс-премьера Японии Кисиду приговорили к 10 годам тюрьмы

Согласно постановлению суда, Рюдзи Кимура понимал, что его действия могут привести к гибели премьера. Сам осужденный заверял, что не собирался убивать главу правительства, но хотел привлечь внимание общественности. Незадолго до инцидента молодой человек подал судебный иск, пытаясь добиться изменения законодательства и получить право участвовать в парламентских выборах. После того как его иск был отклонен, в соцсетях Рюдзи Кимура назвал Японию «деспотическим государством, притворяющимся демократией».