Напавшего на экс-премьера Японии Кисиду приговорили к 10 годам тюрьмы

Его приговорили к 10 годам тюремного заключения, передает Kyodo. Обвинение запрашивало для него 15 лет тюрьмы.
В апреле 2023 года Рюдзи Кимура бросил самодельное взрывное устройство в Фумио Кисиду на предвыборном митинге в префектуре Вакаяма. В результате взрыва сотрудник полиции и один из участников мероприятия получили ранения, Фумио Кисида не пострадал.
Согласно постановлению суда, Рюдзи Кимура понимал, что его действия могут привести к гибели премьера. Сам осужденный заверял, что не собирался убивать главу правительства, но хотел привлечь внимание общественности. Незадолго до инцидента молодой человек подал судебный иск, пытаясь добиться изменения законодательства и получить право участвовать в парламентских выборах. После того как его иск был отклонен, в соцсетях Рюдзи Кимура назвал Японию «деспотическим государством, притворяющимся демократией».