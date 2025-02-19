Сотрудника склада маркетплейса обворовали на рабочем месте в Хабаровске

В Хабаровске студента ограбили на рабочем месте. Молодой человек подрабатывал на складе маркетплейса. Он оставил свой дорогой телефон на зарядке, а через некоторое время гаджет исчез. К краже оказался причастен его коллега. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.