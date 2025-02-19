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Сотрудника склада маркетплейса обворовали на рабочем месте в Хабаровске

В полицию за помощью обратился студент вуза.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске студента ограбили на рабочем месте. Молодой человек подрабатывал на складе маркетплейса. Он оставил свой дорогой телефон на зарядке, а через некоторое время гаджет исчез. К краже оказался причастен его коллега. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Смартфон стоил 60 тысяч рублей. Его похитил 41-летний мужчина, работающий на том же складе. Он продал телефон незнакомцу за пять тысяч рублей.

«Задержанный ранее имел проблемы с законом. В отношении него открыли уголовное дело по статье “Кража”», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Суд решит, какую меру пресечения ему применить.