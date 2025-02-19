В Воронежской области пьяные приятели попали в ДТП на угнанной машине

При проверке документов выяснилось, что машина чужая. Она принадлежала 26-летнему местному жителю, знакомому угонщиков, которых задержали на месте ДТП. Подозреваемые рассказали, что взяли ключи у знакомого и решили прокатиться. Но во время поездки водитель не справился с управлением и попал в ДТП.