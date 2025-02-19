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В Воронежской области пьяные приятели попали в ДТП на угнанной машине

В Воронежской области угонщиков задержали на месте ДТП.

В селе Есипово Терновского района Воронежской области автомобиль «Киа Сид» протаранил припаркованный автомобиль и после этого въехал в забор. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили за рулем иномарки 21-летнего местного жителя, а на пассажирском сиденье — его 38-летнего приятеля. Оба были пьяными.

При проверке документов выяснилось, что машина чужая. Она принадлежала 26-летнему местному жителю, знакомому угонщиков, которых задержали на месте ДТП. Подозреваемые рассказали, что взяли ключи у знакомого и решили прокатиться. Но во время поездки водитель не справился с управлением и попал в ДТП.

Владелец иномарки написал заявление об угоне. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы.