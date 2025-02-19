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Незаконный склад оружия нашли у жителя Нижегородской области

В поселке Северный Варнавинского района у местного жителя нашли нелегальное оружие.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД. Полицейские поучили оперативную информацию о том, что местный житель хранит огнестрельное оружие и боеприпасы. В итоге во время оперативных мероприятий стражи порядка обнаружили и изъяли целый арсенал: мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, автомат и два магазина к нему, два иностранных пистолета, а также еще несколько пистолетов различного типа и множество патронов. Все найденное оружие направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД для проведения баллистической экспертизы.

По факту хранения нелегальных боеприпасов на мужчина завели уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый рассказал полицейским, что оружие он якобы нашел в июне прошлого года. Гражданин задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде.