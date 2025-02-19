Рэперша из Ачинска записала пророческую песню, в которой предсказала смерть

Песня ачинской рэперши Виктории, умершей в ванне, оказалась пророческой.
Речь идет о молодой рэп-певице Виктории, которая выпустила несколько треков под псевдонимом TTa самая Bullet. Певица трагически ушла из жизни в ночь на 9 февраля 2025 года, сварившись в ванне с кипятком. Обстоятельства трагедии выясняют следователи регионального Следственного комитета.
Однако девушка в 2023 году записала трек, в котором отчасти предсказала будущее. В песне под названием «Bullet Diamond», которую певица считала своей визитной карточкой и описывала жизненное кредо, содержатся пророческие слова: «Эти строки я никому не посвящаю. Разжигай мое пламя. Ты обжегся холодным чаем». Виктория действительно обожглась, причем очень сильно, оказавшись в кипятке.
Девушку похоронили в Ачинске в закрытом гробу. Парня, с которым она жила и который обнаружил ее тело в ванне, на прощании не было.
Подробнее о том, что произошло с Викторией и как о ней отзывались люди, знавшие ее лично, можно узнать в нашем специальном материале.