Рэперша из Ачинска записала пророческую песню, в которой предсказала смерть

Однако девушка в 2023 году записала трек, в котором отчасти предсказала будущее. В песне под названием «Bullet Diamond», которую певица считала своей визитной карточкой и описывала жизненное кредо, содержатся пророческие слова: «Эти строки я никому не посвящаю. Разжигай мое пламя. Ты обжегся холодным чаем». Виктория действительно обожглась, причем очень сильно, оказавшись в кипятке.