На видео попала драка водителей трамваев в Казани

«За нарушение должностной инструкции водители трамваев Приказом будут депремированы за культуру обслуживания пассажиров за февраль, с объявлением замечания. Работа указанных водителей взята на контроль руководством трамвайного депо. Со всем водительским составом трамвайного депо будет проведен внеплановый инструктаж по правилам перевозки и культуре обслуживания пассажиров. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе предприятия.