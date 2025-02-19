Торговый павильон потушили в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону

Рано утром 19 февраля в районе ТРЦ «Суворовский» в Ростове-на-Дону потушили торговый павильон. Информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горение происходило на Петренко, 3. Вызов поступил в 5:40. Пожар на 3 кв. метрах потушили в 6:10. Пострадавших нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС работали девять человек, использовалось две единицы техники.
Напомним, ранее задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова-на-Дону.