Замгубернатора донского региона Рачаловскому изберут меру пресечения

Напомним, чиновника задержали утром 17 февраля. Следователи подозревают его в хищении бюджетных средств. Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области, Константин Рачаловский превысил должностные полномочия при реализации государственной программы развития сельского хозяйства. В частности, речь идёт о незаконном выделении средств господдержки сельхозпредприятиям. Подробнее о деле мы писали здесь.