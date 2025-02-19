Замгубернатора донского региона Рачаловскому изберут меру пресечения

В среду, 19 февраля, Ленинский районный суд изберёт меру пресечения заместителю губернатора — министру сельского хозяйства и продовольствия региона Константину Рачаловскому. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
«Материал по ходатайству об избрании меры пресечения поступил 19 февраля», — отметили в пресс-службе.
Напомним, чиновника задержали утром 17 февраля. Следователи подозревают его в хищении бюджетных средств. Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области, Константин Рачаловский превысил должностные полномочия при реализации государственной программы развития сельского хозяйства. В частности, речь идёт о незаконном выделении средств господдержки сельхозпредприятиям. Подробнее о деле мы писали здесь.