Химик высказал иные версии о смерти детей в Красной Сопке

Продолжает греметь дело об отравлении четверых детей из Красной Сопки. Следственный комитет обнародовал финальную экспертизу. Специалисты сделали заключение, что в смерти детей виноват дихлофос, который их отец распылял накануне.
Но с самого начала химики встали на защиту препарата. Один из них — самый активный — Сергей Сохранный из Барнаула. Он был в числе разработчиков того самого советского дихлофоса.
Корреспондент krsk.aif.ru пообщалась с Сохранным, выслушала его доводы и спросила про опасные вещества в быту.
Какая летальная доза?
Татьяна Бахтигозина, корреспондент krsk.aif.ru: Сергей Егорович, вы доказываете, что дихлофос не мог быть причиной отравления детей в Красной Сопке. Какие ваши доводы?
Сергей Сохранный: Для гарантированного отравления человека нужны литры этого препарата. По ГОСТу полулетальная доза (доза, при которой смерть наступает с вероятностью 50%) дихлофоса — свыше 500 граммов для человека массой 100 кг, то есть может составлять и один, и два килограмма. Более точно эту дозу никто не определял, да и определить очень трудно. Нужно в лаборатории вводить перорально белым крысам или мышам большие количества препарата, что будет совсем непросто. Можно использовать концентраты дихлофоса, но это уже «научные дебри», очень скучные для читателя. Поэтому вы совершенно правильно написали в своей первой статье: «Его пили?».
Два баллона дихлофоса были распылены на большой площади, пропеллент (сжиженный газ) и растворители испарились, а нелетучие яды (циперметрин, тетраметрин, трансфлутрин и пиперонилбутоксид) более или менее равномерно осели на все поверхности. При этом на каждый квадратный метр могла попасть лишь очень малая часть ядов. Если ребенок даже вылижет языком всю посуду, все игрушки, даже пол в комнате — он не наберет летальной дозы ядов! Теоретический расчет показывает, что для отравления ребенка массой 10 килограммов двух баллонов дихлофоса не хватит, даже если он употребит их внутрь, чего сделать очень трудно. Ребенок с ослабленным здоровьем может погибнуть и от кратно меньшей дозы, но ведь их было четверо, да к тому же часть дозы «ушла» на тяжелые отравления родителей.
Дело принципа?
— Я знаю, что вы разослали письма со своими доводами в СК, прокуратуру, СМИ. На связи и с адвокатом отца погибших детей, ездили на шоу «Пусть говорят». Почему для вас это так принципиально?
— У меня плохой характер: с молодых лет не могу проходить мимо всякой лжи. Я и при советской власти попадал под легкие репрессии, и при нынешней частенько страдаю. На работе любил спорить с начальниками и везде доказывать свою правоту, за это меня и на пенсию отправили пораньше, но я на них не обижаюсь. Типичный правдоискатель, короче.
А тут как раз подвернулась такая почти личная тема — хочется одновременно помочь Дмитрию Виноградову (отцу погибших детей — прим. автора) и реабилитировать дихлофос.
— Были ли подобные отравления?
— Нет, никогда и нигде. По мировой статистике, за полвека использования синтетических пиретроидов от них погибло менее 10 человек. При этом наиболее вероятны отравления на производстве и в сельском хозяйстве, где препараты обращаются в очень больших количествах, а также происходят аварии с розливом и попаданием на людей чистых концентрированных ядов. В дихлофосе концентрация ядов составляет всего 0,12 — 0,50%, это просто «водичка» по сравнению с профессиональными инсектицидными средствами и применяющимися на заводах продуктами.
Неужели в маленькой России за пять лет от пиретроидов могли погибнуть уже шесть человек, причем не на заводах и в сельском хозяйстве, а в быту!!! Я имею в виду и «арбузное дело» 2021−2023 годов в Москве, где тоже было якобы отравление двух человек другим пиретроидом — цигатрином. Я вышел на это дело случайно, собирая информацию об отравлениях инсектицидами вообще. «Арбузное дело» — это предтеча современной Красноярской трагедии, там невиновность осужденного дезинсектора Антона Котова еще более для меня очевидна, так как там эксперты допустили, по моему мнению, еще больше ошибок. Я хотел сначала доказать ошибочность этого приговора, и это помогло бы защищать Виноградова. Но у нас быстро ничего никому не докажешь, поэтому занимаюсь этим параллельно. В химии-то я уверен, а вот в нашей юстиции — не совсем.
Повторяю, что это замаскированные отравления неизвестными ядами. И главная опасность в том, что в законе, точнее в экспертной практике, существует лазейка: можно кого-то травануть, добавив яд в инсектицид или во время работы с инсектицидом. Следствие все может списать на отравление инсектицидом.
Необходимо добиться проведения следственных экспериментов по Красноярской трагедии. Прежде всего нужно воспроизвести обстановку предполагаемого преступления: распылить в том же доме два баллона дихлофоса, допустив при этом те же самые нарушения инструкции, в которых обвиняется подсудимый. То есть не проветривать помещение
Не тот дихлофос.
— Как разрабатывали дихлофос? Были ли до него подобные средства?
— Производство дихлофоса началось в 1971 году, а с середины 80-х уже шло совершенствование его рецептуры, которое продолжается по сей день. В этом участвовали десятки разработчиков.
Сменилось два поколения «дихлофосов». Сначала выпускали препарат на основе хлорфосфорорганического компонента ДДВФ (диметил-дихлорвинилфосфат). Отсюда пошло и его название, то есть от хлора и фосфора.
Сейчас препараты дихлофос, а их уже целое семейство, основаны на синтетических пиретроидах. Они не содержат «ни хлора, ни фосфора», т. е. «дихлофосами» уже не являются, но популярную торговую марку за собой оставили.
А между двумя поколениями средств было промежуточное звено: препараты, содержавшие и немного фосфорорганики, и первый советский пиретроид — перметрин. Это были инсектициды Перфос-Л и Перфос-П (как бы «переходные дихлофосы»), руководителем темы по разработке последнего и являлся ваш покорный слуга. Кроме того, я был разработчиком препарата Нефрафос — это тот же дихлофос, но содержащий новый растворитель — нефрас.
Препараты, подобные современному дихлофосу, основанные на синтетических пиретроидах, появились за рубежом на несколько десятков лет раньше, чем у нас. Они отличаются повышенной эффективностью против насекомых и низкой токсичностью для человека. Пиретрум — это ромашка по латыни, а пиретроиды в дословном переводе — «ромашкоподобные» вещества, то есть безобидные, как ромашка.
Токсичность пиретроидов для насекомых в 2200 раз выше, чем их токсичность для человека. Вот вам еще одно косвенное доказательство невозможности отравления дихлофосом. Посчитайте сами: для уничтожения всех насекомых в доме требуется два баллона препарата. Значит, для того, чтобы создать смертельную для человека концентрацию в этом же доме, потребуется в 2200 раз больше, то есть 4400 баллонов.
— Разработкой каких препаратов вы еще занимались?
— Разработал два освежителя воздуха в аэрозольной упаковке.
«О вашей безопасности подумали».
— Как правильно травить насекомых, чтобы не навредить людям и домашним животным?
— С советских времен все наши препараты отличались повышенной безопасностью: дозы ядов у нас традиционно ниже, чем на Западе. Зарубежные препараты, если они попадают на наш рынок по официальным каналам, проходят дополнительную, более строгую проверку. Поэтому спокойно пользуйтесь всеми средствами.
— С какими препаратами нужно быть осторожным в быту?
— Со всеми — можно и от чистой воды пострадать, если захлебнуться.
— Мы знаем, что для долгого хранения некоторые фрукты и овощи обрабатывают химпрепаратами. Безопасно ли это?
— При правильной обработке все безопасно.
— Какими препаратами сами пользуетесь в быту?
— Химию в быту сам я не люблю, пусть простят меня за антирекламу. Стараюсь держаться поближе к природе и жить по законам предков, обходиться минимумом химических препаратов.
— Что должно насторожить при использовании химии в быту — резкий запах или, наоборот, его отсутствие, еще что-то?
— Ничего не нужно бояться. Можно бояться лишь выбросить деньги на ветер из-за чрезмерного увлечения химией, особенно в области косметики и парфюмерии.
От редакции: После ЧП в Красной Сопке Следственный комитет провел десятки экспертиз в разных лабораториях. 3 февраля 2025 в рамках расследования уголовного дела следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, которую провели в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России».
«Согласно заключению экспертов в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, обнаружены компоненты инсектицидного средства. Выводы судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ “Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы”. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказала krsk.aif.ru помощница руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.
Так что основной версией следствия остается отравление дихлофосом.