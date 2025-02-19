Химик высказал иные версии о смерти детей в Красной Сопке

Неужели в маленькой России за пять лет от пиретроидов могли погибнуть уже шесть человек, причем не на заводах и в сельском хозяйстве, а в быту!!! Я имею в виду и «арбузное дело» 2021−2023 годов в Москве, где тоже было якобы отравление двух человек другим пиретроидом — цигатрином. Я вышел на это дело случайно, собирая информацию об отравлениях инсектицидами вообще. «Арбузное дело» — это предтеча современной Красноярской трагедии, там невиновность осужденного дезинсектора Антона Котова еще более для меня очевидна, так как там эксперты допустили, по моему мнению, еще больше ошибок. Я хотел сначала доказать ошибочность этого приговора, и это помогло бы защищать Виноградова. Но у нас быстро ничего никому не докажешь, поэтому занимаюсь этим параллельно. В химии-то я уверен, а вот в нашей юстиции — не совсем.