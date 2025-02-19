Психолог из Иркутска отдала аферистам более 8,5 миллионов рублей

Быстрый и легкий заработок звучит заманчиво, только есть риск — стать жертвой мошенничества. На такую уловку попалась психолог из Иркутска. 30-летняя сибирячка познакомилась в соцсетях с мужчиной. В переписке он предложил ей заняться инвестициями. Предложение женщине понравилось, да так сильно, что она подключила своих родителей. В итоге семья потеряла 4,5 миллиона сбережений и более четырех миллионов кредитных денег. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.