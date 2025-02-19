Психолог из Иркутска отдала аферистам более 8,5 миллионов рублей

Быстрый и легкий заработок звучит заманчиво, только есть риск — стать жертвой мошенничества. На такую уловку попалась психолог из Иркутска. 30-летняя сибирячка познакомилась в соцсетях с мужчиной. В переписке он предложил ей заняться инвестициями. Предложение женщине понравилось, да так сильно, что она подключила своих родителей. В итоге семья потеряла 4,5 миллиона сбережений и более четырех миллионов кредитных денег. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— На аналогичную уловку аферистов попался житель Зимы, увидевший рекламу в одной из онлайн-игр. В «инвестиционную платформу» он перевел более девяти миллионов рублей. По такому же пути мошенники обманули иркутского электромонтера на сумму более миллиона рублей, — поделились в ведомстве.
А студент из Усолья в погоне за легкими деньгами обеднел на полтора миллиона рублей. Всего с начала недели к полицейским поступило четыре заявления о мошенничестве. Сибиряки отдали лже-инвесторам почти 20 миллионов рублей.