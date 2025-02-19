На Суворовском в Ростове загорелась кофейня

Сведения о возгорании поступили от сотрудников ТЦ. Пламя возникло примерно в шесть часов утра, когда в торговом центре начали появляться первые работники. Они ощутили запах дыма и заметили, что идёт дым. Выяснилось, что загорелась одна из торговых точек. Вскоре огонь охватил отделку кофейни.