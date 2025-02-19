На Суворовском в Ростове загорелась кофейня

Инцидент случился в торговом центре «Суворовский», расположенном по адресу Петренко, 3.
Сведения о возгорании поступили от сотрудников ТЦ. Пламя возникло примерно в шесть часов утра, когда в торговом центре начали появляться первые работники. Они ощутили запах дыма и заметили, что идёт дым. Выяснилось, что загорелась одна из торговых точек. Вскоре огонь охватил отделку кофейни.
На место ЧП выехали девять пожарных на трёх специализированных машинах. Устранить пламя, охватившее площадь около трёх квадратных метров, удалось спустя полчаса.
Как уточнили в Главном управлении МЧС Ростовской области, пострадавших в результате пожара нет. В данный момент эксперты занимаются выяснением причин возгорания.