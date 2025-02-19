Названо число потерпевших в деле о теракте на Крымском мосту

Когда фура со смертельным грузом проезжала через Крымский мост, взрывное устройство дистанционно привели в действие. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста. Водитель грузовика, который ничего не знал о планах террористов, погиб. В море также упала легковушка с водителем и тремя пассажирами, все они погибли. На железнодорожной ветке моста начался пожар, загорелись цистерны грузового поезда, который в момент взрыва двигался в сторону Крыма.