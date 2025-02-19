Названо число потерпевших в деле о теракте на Крымском мосту

Об этом стало известно в ходе очередного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. На первом судебном заседании 12 февраля было принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Напомним, на скамье подсудимых находятся восемь человек, которых обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека. Имена фигурантов известны. Это Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Владимир Злоб, Роман Соломко, Артур Терчанян. Им также вменяют незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств. Соломко и Терчаняну, кроме этого, предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, теракт организовал первый замглавы СБУ Василий Малюк и его сообщники. Они создали преступную группу, в которую также вовлекли восьмерых подсудимых. В результате совместных действий в Россию была ввезена взрывчатка, замаскированная под груз строительной пленки в рулонах.
Когда фура со смертельным грузом проезжала через Крымский мост, взрывное устройство дистанционно привели в действие. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста. Водитель грузовика, который ничего не знал о планах террористов, погиб. В море также упала легковушка с водителем и тремя пассажирами, все они погибли. На железнодорожной ветке моста начался пожар, загорелись цистерны грузового поезда, который в момент взрыва двигался в сторону Крыма.