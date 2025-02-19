Подростка в Алматинской области похитили ради выкупа

8 февраля в посёлке Кызыл-Кайрат неизвестные насильно посадили подростка в Hyundai Elantra и увезли в неизвестном направлении.
Мать мальчика обратилась в полицию, заявив, что похитители угрожали его жизни и требовали выкуп.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники шантажировали жертву, угрожая опубликовать видео личного характера.
Полицейские провели операцию и поймали вымогателей в момент получения 500 тысяч тенге — части требуемой суммы.
Подозреваемых водворили в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Следствие продолжается.
В полиции напомнили, что все преступления против несовершеннолетних строго преследуются законом.