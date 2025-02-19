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В Ростове водитель насмерть сбил пешехода, очевидцев просят отозваться

Следователи в Ростове попросили отозваться очевидцев смертельного происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля Chery Tiggo 8 Pro Max T31 насмерть сбил пешехода. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Сейчас следователи ищут очевидцев происшествия.

Отозваться нужно тем, кто 11 февраля 2024 года, с 1:30 до 3:20 ночи, находился на улице Текучева. Именно в этот период водитель иномарки наехал на мужчину, который находился на дороге.

Рассказать детали случившегося ростовчане могут по телефону управления СУ СК России по Ростовской области.