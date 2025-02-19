Экс-мэр Советской Гавани получил «условку» за хищение бюджетных средств

Кроме того, он незаконно приобрел земельный участок для жилой застройки в зоне отдыха общего пользования и с 2017 по 2022 год использовал служебные полномочия для изменения типа использования земли, изъятия участка в свою собственность и незаконного изъятия пяти участков, выделенных в результате межевания. Это причинило городскому поселению ущерб свыше 8 млн рублей.