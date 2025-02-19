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Экс-мэр Советской Гавани получил «условку» за хищение бюджетных средств

Бывшему мэру назначили 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Источник: AmurMedia

Будучи еще «при должности», мэр похитил более 1,4 млн рублей бюджетных средств. Он безосновательно оформлял выезды в Хабаровск, Владивосток и Москву в качестве командировок, а также за счет бюджетных средств заключил договор на дополнительную профессиональную подготовку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР России по Хабаровскому краю.

Кроме того, он незаконно приобрел земельный участок для жилой застройки в зоне отдыха общего пользования и с 2017 по 2022 год использовал служебные полномочия для изменения типа использования земли, изъятия участка в свою собственность и незаконного изъятия пяти участков, выделенных в результате межевания. Это причинило городскому поселению ущерб свыше 8 млн рублей.

Суд наложил арест на имущество и денежные средства экс-мэра. Бывшему мэру назначили 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на 5 лет.