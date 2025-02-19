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Девушку в Атырау избили и затолкали в машину

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано похищение молодой горожанки. На пост отреагировала пресс-служба региональной полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Некоторые источники сообщают, что в Атырау неизвестные якобы сначала избили, а затем похитили молодую девушку.

говорится в описании к публикации

В ходе проверки полицейские установили 22-летнего мужчину и водворили его автомобиль на специализированную стоянку. В отношении него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, и он был задержан.

Собранные материалы будут направлены в суд.

прокомментировали в ДП

А 22-летняя потерпевшая, по данным департамента полиции Атырауской области, не имеет претензий и отказалась от подачи заявления.