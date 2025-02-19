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В центре Красноярска обнаружено 33 мины времен ВОВ: откуда они взялись

КРАСНОЯРСК, 19 февраля, ФедералПресс. При ремонтных работах на улице Профсоюзов в Красноярске было обнаружено 33 мины времен Великой Отечественной войны. Часть из них оказалась с боевой частью и взрывчатым веществом.

Источник: официальный telegram-канал Росгвардии по Сибирскому округу

«Группа разминирования ОМОН Росгвардии прибыла на сообщение о том, что при проведении земляных работ в районе дома по улице Профсоюзов г. Красноярска обнаружены предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Специалисты взрывотехники провели обследование обнаруженных 33 минометных мины со следами коррозии времен Великой Отечественной войны, 11 из которых оказались с взрывчатым веществом», — сообщили в сибирском управлении Росгвардии.

Снаряды были вывезены на специализированный полигон и обезврежены.

На улице Профсоюзов в Красноярске на территории Винной монополии раньше располагался оружейный арсенал. Его использовали еще солдаты Красной гвардии при революции, а во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия, на базе которых открыли четыре заводских цеха. С 1941 года в городе началось производство снарядов для фронта.

На данном участке ремонтных работ уже находили боеприпасы времен ВОВ. В общей сложности найдено уже более 80 мин.