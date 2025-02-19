В центре Красноярска обнаружено 33 мины времен ВОВ: откуда они взялись

На улице Профсоюзов в Красноярске на территории Винной монополии раньше располагался оружейный арсенал. Его использовали еще солдаты Красной гвардии при революции, а во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия, на базе которых открыли четыре заводских цеха. С 1941 года в городе началось производство снарядов для фронта.