В центре Красноярска обнаружено 33 мины времен ВОВ: откуда они взялись

«Группа разминирования ОМОН Росгвардии прибыла на сообщение о том, что при проведении земляных работ в районе дома по улице Профсоюзов г. Красноярска обнаружены предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Специалисты взрывотехники провели обследование обнаруженных 33 минометных мины со следами коррозии времен Великой Отечественной войны, 11 из которых оказались с взрывчатым веществом», — сообщили в сибирском управлении Росгвардии.
Снаряды были вывезены на специализированный полигон и обезврежены.
На улице Профсоюзов в Красноярске на территории Винной монополии раньше располагался оружейный арсенал. Его использовали еще солдаты Красной гвардии при революции, а во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия, на базе которых открыли четыре заводских цеха. С 1941 года в городе началось производство снарядов для фронта.
На данном участке ремонтных работ уже находили боеприпасы времен ВОВ. В общей сложности найдено уже более 80 мин.