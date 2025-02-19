Останки сразу 40 человек нашли на строительной площадке в Минске

В сообщении сказано, что в момент раскопок котлована на участке по улице Минина в Минске строители нашли костные останки. Следственно-оперативная группа вместе со специалистами ГКСЭ осмотрела место и изъяла более 700 фрагментов костных останков. В ведомстве уточнили, что, предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Удалось установить, что в 40-х годах прошлого столетия на указанном месте находился палаточный лагерь военнопленных.