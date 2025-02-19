Останки сразу 40 человек нашли на строительной площадке в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в момент раскопок котлована на участке по улице Минина в Минске строители нашли костные останки. Следственно-оперативная группа вместе со специалистами ГКСЭ осмотрела место и изъяла более 700 фрагментов костных останков. В ведомстве уточнили, что, предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Удалось установить, что в 40-х годах прошлого столетия на указанном месте находился палаточный лагерь военнопленных.
«Для установления давности захоронения, а также биологического возраста людей, чьи костные останки обнаружены, а это около 40 человек, назначены медико-криминалистические экспертизы», — уточнили в Государственном комитете судебных экспертиз.