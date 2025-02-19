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ТАСС: Superjet Москва — Нижнекамск вернулся в Шереметьево из-за неисправности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейсом Москва — Нижеекамск вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности механизации крыла, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Нижнекамск, вернулся в Шереметьеов из-за наличия исправности механизации крыла. Посадка прошла штатно», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Причина неисправности устанавливается.