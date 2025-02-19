На Жигулевской ГЭС в Самарской области произошла массовая авария

В Самарской области 19 февраля произошло массовое ДТП в районе Жигулевской ГЭС. Около 10.00 18-летний парень за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Тольятти. В какой-то момент он не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.