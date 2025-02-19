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На Жигулевской ГЭС в Самарской области произошла массовая авария

Под Тольятти ВАЗ протаранил две машины и врезался в ограждение.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 19 февраля произошло массовое ДТП в районе Жигулевской ГЭС. Около 10.00 18-летний парень за рулем ВАЗ-2112 ехал в сторону Тольятти. В какой-то момент он не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Водитель допустил столкновение с автомобилями Skoda и ВАЗ-2114, которые двигались во встречном направлении, — уточнила пресс-служба регионального МВД.

После этого ВАЗ-2112 еще и врезался в ограждение. Водителя, который управлял отечественной машиной, отправили в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого происшествия.