Омич лишился 500 тысяч рублей по вине сотового оператора

Житель Омска стал жертвой телефонных мошенников по вине сотового оператора, который пропустил в свою сеть звонок иностранных аферистов. Прокуратура провела проверку и направила в суд три административных иска. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.