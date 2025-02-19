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Омич лишился 500 тысяч рублей по вине сотового оператора

Теперь оператору мобильной связи грозит штраф до 3 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска стал жертвой телефонных мошенников по вине сотового оператора, который пропустил в свою сеть звонок иностранных аферистов. Прокуратура провела проверку и направила в суд три административных иска. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале 2024 года оператор мобильной связи пропустил в свою сеть вызов из Чехии, для которого был использован подменный телефонный номер.

После звонка один из местных жителей лишился 500 тысяч рублей в результате действий мошенников. Аферисты работали уже по привычной схеме — перевод денег на якобы безопасный счет. По факту мошенничества завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Прокуратура выяснила, что у оператора была возможность прекратить оказание услуг связи для предотвращения преступления, однако он не сделал этого.

Ведомство вынесло постановление о заведении в отношении оператора связи трех административных дел. За каждое нарушение оператору грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске оператора связи привлекли к административной ответственности.