В Калининграде девочка получила ожоги в больнице

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка получила ожоги в детской областной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Telegram-канал Amber Mash написал, что в детской областной больнице Калининграда девочка-инвалид несколько часов пролежала на батарее и получила ожоги. По предварительным данным, она упала на батарею, и нашли ее только утром, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении ЦГКБ в тяжелом состоянии.
«Возбуждено уголовное дело о халатности. Обстоятельства уточняются. Но то, что девочке 11 лет и она получила ожоги в детской областной больнице, — да», — сказали в пресс-службе.