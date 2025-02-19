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В Калининграде девочка получила ожоги в больнице

СК возбудил дело о халатности из-за ожогов у ребенка в больнице Калининграда.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка получила ожоги в детской областной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Telegram-канал Amber Mash написал, что в детской областной больнице Калининграда девочка-инвалид несколько часов пролежала на батарее и получила ожоги. По предварительным данным, она упала на батарею, и нашли ее только утром, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении ЦГКБ в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело о халатности. Обстоятельства уточняются. Но то, что девочке 11 лет и она получила ожоги в детской областной больнице, — да», — сказали в пресс-службе.

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