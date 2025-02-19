Сегодня, 19 февраля, жителя Уфы, напавшего на трех школьниц, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Инцидент случился позавчера — 17 февраля. Согласно версии следствия, в подъезде жилого дома пьяный мужчина увидел выходившую из квартиры школьницу, толкнул ее обратно и зашел следом. В квартире были две подруги девочки, втроем они пытались выгнать мужчину. Несовершеннолетние получили травмы. В момент задержания злоумышленник оказал сопротивление и напал на полицейского.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении сотрудника полиции» и «Нарушении неприкосновенности жилища». Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
— Сегодня судом по ходатайству следователя следственного управления СК России по Республике Башкортостан мужчина заключен под стражу, — сообщает Следком.
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