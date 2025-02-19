Летевший в Новосибирск Эмбраэр S7 объявил сигнал бедствия

В ночь с 18 на 19 февраля два пассажирских самолета, летевших в Новосибирск и Новокузнецк, столкнулись с непредвиденной ситуацией.
Из-за густого тумана, ограничившего видимость, экипажи перенаправили на запасном аэродроме в Барнауле.
При заходе на посадку оба борта столкнулись со снижением запасов топлива, что вынудило пилотов объявить международный сигнал бедствия «Mayday».
Первым тревогу подал экипаж самолета Embraer 170 авиакомпании S7 Airlines (рейс S7−5034 Самара — Новосибирск) в 6:03 утра по местному времени. Спустя всего две минуты аналогичный сигнал поступил от пилотов Superjet 100 авиакомпании Red Wings (рейс WZ-1091 Екатеринбург — Новокузнецк).
Оба экипажа продемонстрировали высокий профессионализм: самолеты продолжили заход на посадку в Барнауле и спустя 12 минут благополучно приземлились.
Как сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина», Росавиация уже начала расследование данного авиаинцидента.