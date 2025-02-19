У самолета Уфа — Надым возникла проблема с шасси

В аэропорту столицы Башкирии не смог вылететь самолет Уфа — Надым. Как сообщает telegram-канал «Авиаинцидент», у воздушного судна произошла техническая неисправность до взлета.
Экипаж борта доложил диспетчеру об индикации отказа управления передней стойкой шасси. Капитан воздушного судна попросил отбуксировать самолет на стоянку.
Пострадавших при инциденте нет.
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