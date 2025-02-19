«Оборотни в погонах» получили срок за террор в ночном клубе

После подсудимые предложили потерпевшим проехать с ними в отдел полиции. На самом же деле вывезли их в безлюдное место на берегу Волги и, демонстрируя отвертку в качестве орудия преступления, избили одного из мужчин. Медики позже оценили как тяжкий вред, причиненный его здоровью.