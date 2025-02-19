«Оборотни в погонах» получили срок за террор в ночном клубе

Центральный райсуд Волгограда вынес приговор четверым сообщникам, которые устроили террор в одном из ночных клубов в марте 2024 года. Молодых людей от 19-ти до 24-х лет признали виновными в разбое.
Находясь в увеселительном заведении, злоумышленники подошли к двум отдыхавшим и представились им сотрудниками полиции. Затем «оборотни в погонах» потребовали у мужчин деньги за непроведение проверки, заявив, что их подозревают в употреблении запрещенных веществ.
После подсудимые предложили потерпевшим проехать с ними в отдел полиции. На самом же деле вывезли их в безлюдное место на берегу Волги и, демонстрируя отвертку в качестве орудия преступления, избили одного из мужчин. Медики позже оценили как тяжкий вред, причиненный его здоровью.
Фигуранты добились того, чтобы один из жертв оформил дистанционно кредит и снял в банкомате 130 тысяч рублей. Кроме денег у парней забрали мобильные телефоны и ювелирные украшения.
«Фигуранты частично признали вину. С учетом позиции гособвинителя, в качестве которого выступал старший помощник прокурора Центрального района Александр Буров, суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет 1 месяц, 8 лет 2 месяца, 8,5 и 10 лет. Все будут отбывать его в колонии строгого режима», — уточняет представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.
Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать.
Почему осужденный за ДТП с погибшими студентами считает себя невиновным, а назначенное ему наказание нечестным — в нашем материале.