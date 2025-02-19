22-летняя мать получила ожоги при пожаре в Ростове, ребенок не пострадал

Спасатели рассказали детали пожара, случившегося в высотке на улице Художественной в Ростове-на-Дону. Оказалось, что в полыхающей квартире находились 22-летняя мать и малыш 3,5 лет.
— Мать с ребенком находились на 12 этаже. Женщина с ожогами попала в больницу, мальчик не пострадал, — рассказали сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, пожар в многоквартирном доме произошел вчера, 18 февраля. Огнем было охвачено 25 кв. метров. Во время тушения было эвакуировано 70 человек. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 22 человека, задействовали девять единиц техники.
Добавим, сегодня в донской столице потушили торговый павильон.