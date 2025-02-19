22-летняя мать получила ожоги при пожаре в Ростове, ребенок не пострадал

Напомним, пожар в многоквартирном доме произошел вчера, 18 февраля. Огнем было охвачено 25 кв. метров. Во время тушения было эвакуировано 70 человек. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 22 человека, задействовали девять единиц техники.