В Татарстане задержаны 40 дропперов за вывод денег на Украину

Он отметил, что МВД на протяжении прошлого года проводило ряд мероприятий по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину.
«То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. Это Татарстан и Новосибирск», — цитирует его слова ТАСС.
Среди задержанных более 60 жителей Новосибирска и более 40 жителей Татарстана. Возбуждено дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Представитель МВД уточнил, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.