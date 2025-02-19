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В Татарстане задержаны 40 дропперов за вывод денег на Украину

В Татарстане и Новосибирске силовики задержали более 100 человек, которые занимались выводом украденных мошенниками денег, в том числе на Украину. Об этом рассказал заместитель главы МВД России Андрей Храпов, передает ТАСС.

Он отметил, что МВД на протяжении прошлого года проводило ряд мероприятий по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину.

«То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. Это Татарстан и Новосибирск», — цитирует его слова ТАСС.

Среди задержанных более 60 жителей Новосибирска и более 40 жителей Татарстана. Возбуждено дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Представитель МВД уточнил, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.