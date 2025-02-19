В Омской области при пожаре погиб 7-летний мальчик-сирота

«По предварительным данным, дым заметила находившаяся во дворе 76-летняя бабушка мальчика, которая пыталась спасти внука, но из-за задымления не смогла. Ребенок скончался от острого отравления угарным газом. Мальчик, мама которого скончалась в прошлом году, проживал вместе с родственниками, которых на момент пожара в доме не было», — указано в официальном сообщении.