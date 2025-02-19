В Омской области при пожаре погиб 7-летний мальчик-сирота

«По предварительным данным, дым заметила находившаяся во дворе 76-летняя бабушка мальчика, которая пыталась спасти внука, но из-за задымления не смогла. Ребенок скончался от острого отравления угарным газом. Мальчик, мама которого скончалась в прошлом году, проживал вместе с родственниками, которых на момент пожара в доме не было», — указано в официальном сообщении.
В свою очередь, в региональном ГУ МЧС рассказали, что бабушка чистила снег во дворе, когда в окно с криком о помощи постучал внук. Но помочь ему она не смогла. Пожилая женщина госпитализирована.
Уточняется, что площадь пожара достигла 128 кв. м, дом уничтожен огнем, кровля частично обрушилась.
Как добавили в омском Следкоме, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, но более конкретно можно будет высказаться после проведения пожарно-технической экспертизы. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.