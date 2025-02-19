Бывший глава свердловского СКР Бусылко вышел на свободу

В Екатеринбурге бывший заместитель руководителя свердловского СКР Михаил Бусылко, являвшийся одно время и.о. руководителя подразделения, вышел на свободу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга признал его, а также бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, виновными в получении взятки в особо крупном размере. Приговор затем был изменён облсудом, а потом апелляционное определение отменил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. И уголовное дело направили на новое апелляционное рассмотрение.
19 февраля судебная коллегия по уголовным делам облсуда назначила Чуличкову семь лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей. Бусылко получил четыре года и десять месяцев колонии общего режима с таким же штрафом. Но, будучи под стражей и под домашним арестом, он уже полностью отбыл свой срок. В связи с этим его освободили. Апелляционный приговор вступил в силу с момента провозглашения.