Бывший глава свердловского СКР Бусылко вышел на свободу

19 февраля судебная коллегия по уголовным делам облсуда назначила Чуличкову семь лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей. Бусылко получил четыре года и десять месяцев колонии общего режима с таким же штрафом. Но, будучи под стражей и под домашним арестом, он уже полностью отбыл свой срок. В связи с этим его освободили. Апелляционный приговор вступил в силу с момента провозглашения.