В Самаре на улице Антонова-Овсеенко иномарка насмерть сбила пенсионерку

В Самаре пенсионерка погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Антонова-Овсеенко. Около 22.25 40-летний водитель за рулем Audi Q7 ехал в сторону улицы Карбышева, рассказали о ДТП в ГУ МВД России по Самарской области.
— Напротив дома № 55 он наехал на 69-летнюю женщину-пешехода, — уточнила пресс-служба ведомства.
Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она получила серьезные травмы и скончалась еще до того, как на место аварии прибыла скорая помощь. Во всех обстоятельствах этой трагедии разбираются сотрудники полиции.