Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на улице Антонова-Овсеенко иномарка насмерть сбила пенсионерку

Пожилая женщина в Самаре погибла, когда пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре пенсионерка погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Антонова-Овсеенко. Около 22.25 40-летний водитель за рулем Audi Q7 ехал в сторону улицы Карбышева, рассказали о ДТП в ГУ МВД России по Самарской области.

— Напротив дома № 55 он наехал на 69-летнюю женщину-пешехода, — уточнила пресс-служба ведомства.

Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она получила серьезные травмы и скончалась еще до того, как на место аварии прибыла скорая помощь. Во всех обстоятельствах этой трагедии разбираются сотрудники полиции.