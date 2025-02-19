Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедист погиб под колесами фуры под Борисовом

Дальнобойщик пойдет под суд за сбитого насмерть велосипедиста под Борисовом.

Источник: Комсомольская правда

В Борисовском районе из-за смертельного наезда погиб велосипедист, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 19 февраля на 19-м километре автодороги Н-8114. Примерно в 07.13 часов 61-летний водитель большегруза «МАН» сбил велосипедиста, который ехал попутно.

От полученных травм 38-летний велосипедист погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Еще в Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора.

Также в МЧС сказали о ликвидации прорыва трубопровода в Осиповичах: «Питьевую воду и воду для технических нужд подвезли в автоцистернах».