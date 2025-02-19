Велосипедист погиб под колесами фуры под Борисовом

В Борисовском районе из-за смертельного наезда погиб велосипедист, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 19 февраля на 19-м километре автодороги Н-8114. Примерно в 07.13 часов 61-летний водитель большегруза «МАН» сбил велосипедиста, который ехал попутно.
От полученных травм 38-летний велосипедист погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело.
Еще в Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора.
Также в МЧС сказали о ликвидации прорыва трубопровода в Осиповичах: «Питьевую воду и воду для технических нужд подвезли в автоцистернах».