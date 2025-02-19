«Дал взятку и заявил в милицию». В Орше двух руководителей на льнопредпредприятиях задержали за получение и дачу взятки

В Орше два должностных лица льноперерабатывающих предприятий задержаны за взятки. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области.
Так два руководителя с льнопредприятий замешаны во взятках за организацию внеочередных отгрузок коммерческим структурам. Установлено, что замначальника структурного подразделения одного из предприятий брал взятки за внеочередные и бесперебойные отгрузки льняной продукции одной фирме, а также предупреждение коммерческой структуры о планах поднять цены на продукцию. За эти «услуги» с октября 2023-го по июль 2024-го в несколько этапов фигурант получил от директора фирмы примерно 2500 долларов.
А для другой фирмы коррупционер организовал поставки нужных объемов льнопродукции также и в момент просроченной дебиторской задолженности. За это с февраля по апрель 2024-го ему передали года взятку в размере 60 тысяч российских рублей и 1 тысячи белорусских рублей. Причем по данному эпизоду взяткодателя, замдиректора по финансовым вопросам этой компании, освободили от уголовной ответственности, так как передав взятку, он добровольно заявил об этом правоохранителям и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Уголовное дело направлено в суд, будут судить и взяткополучателя (ч.2 ст.430), и взяткодателя (ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси).
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