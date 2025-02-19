«Дал взятку и заявил в милицию». В Орше двух руководителей на льнопредпредприятиях задержали за получение и дачу взятки

А для другой фирмы коррупционер организовал поставки нужных объемов льнопродукции также и в момент просроченной дебиторской задолженности. За это с февраля по апрель 2024-го ему передали года взятку в размере 60 тысяч российских рублей и 1 тысячи белорусских рублей. Причем по данному эпизоду взяткодателя, замдиректора по финансовым вопросам этой компании, освободили от уголовной ответственности, так как передав взятку, он добровольно заявил об этом правоохранителям и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.