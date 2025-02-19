Экс-начальника отдела УКОН ГУ МВД по Ростовской области осудили за мошенничество

Приговор мужчине вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Наказание утвердили в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Также экс-правоохранитель должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Отметим, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.