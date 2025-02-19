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Экс-начальника отдела УКОН ГУ МВД по Ростовской области осудили за мошенничество

Бывший высокопоставленный полицейский получил в Ростове 3 года и 9 месяцев колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, причастного к мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Речь идет о бывшем начальнике отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области. По данным следствия, подполковник полиции получил 3 млн рублей якобы за непроведение проверки в отношении коммерческой организации.

Приговор мужчине вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Наказание утвердили в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Также экс-правоохранитель должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Отметим, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.