Экс-начальника отдела УКОН ГУ МВД по Ростовской области осудили за мошенничество

В Ростовской области осудили бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, причастного к мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Речь идет о бывшем начальнике отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области. По данным следствия, подполковник полиции получил 3 млн рублей якобы за непроведение проверки в отношении коммерческой организации.
Приговор мужчине вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Наказание утвердили в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Также экс-правоохранитель должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Отметим, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.