Житель Исилькуля проведет год на принудительных работах за татуировки

В Омской области суд вынес приговор мужчине, который запостил в соцсетях фото с татуировками с нацистской символикой. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В августе 2024 года омич выложил в соцсетях фото, на которых на его теле можно было заметить татуировки с символикой нацистской Германии. Они находились на его его плече и мизинце левой руки.
Напомним, что ранее омича уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. В декабре 2024 года на него завели уголовное дело на публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской.
Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, длительное время омич не сводил татуировки.
Свою вину в совершении преступления житель Исилькуля признал полностью, а также свел татуировки.
Суд назначил омичу наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич пытался вступить в ряды украинских террористов и спонсировал их.