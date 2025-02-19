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Житель Исилькуля проведет год на принудительных работах за татуировки

Омич разместил в соцсетях фото татуировок с запрещенной символикой.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области суд вынес приговор мужчине, который запостил в соцсетях фото с татуировками с нацистской символикой. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В августе 2024 года омич выложил в соцсетях фото, на которых на его теле можно было заметить татуировки с символикой нацистской Германии. Они находились на его его плече и мизинце левой руки.

Напомним, что ранее омича уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. В декабре 2024 года на него завели уголовное дело на публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, длительное время омич не сводил татуировки.

Свою вину в совершении преступления житель Исилькуля признал полностью, а также свел татуировки.

Суд назначил омичу наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич пытался вступить в ряды украинских террористов и спонсировал их.