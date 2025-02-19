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Сильные морозы ударят в Башкирии

МЧС по Башкирии предупредило о сильных морозах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются сильные морозы. О серьезном похолодании жителей республики предупреждает МЧС.

Как передает ведомство со ссылкой на региональных синоптиков, завтра, 20 февраля, в Башкирии прогнозируется температура воздуха ночью −21, −26°, местами −29, −34°, днем −11, −16°, в горных районах до −6°.

Также на дороги Башкирии опустится тума. Из-за него видимость упадет до 500−1000 м.

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