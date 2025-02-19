Сильные морозы ударят в Башкирии

В Башкирии ожидаются сильные морозы. О серьезном похолодании жителей республики предупреждает МЧС.
Как передает ведомство со ссылкой на региональных синоптиков, завтра, 20 февраля, в Башкирии прогнозируется температура воздуха ночью −21, −26°, местами −29, −34°, днем −11, −16°, в горных районах до −6°.
Также на дороги Башкирии опустится тума. Из-за него видимость упадет до 500−1000 м.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.