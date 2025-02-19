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Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии

Один из них смог выбраться, поиски ещё двоих ведутся.

Источник: РИА "Новости"

По информации SHOT, инцидент произошёл в Зеленчукском районе неподалёку от Софийского ущелья на Архызе. Пропавшие шли в составе группы туристов из 15 человек.

Выбравшегося из-под лавины осматривают врачи. Спасатели ищут ещё двоих туристов.