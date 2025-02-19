Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии

По информации SHOT, инцидент произошёл в Зеленчукском районе неподалёку от Софийского ущелья на Архызе. Пропавшие шли в составе группы туристов из 15 человек.
Выбравшегося из-под лавины осматривают врачи. Спасатели ищут ещё двоих туристов.
Один из них смог выбраться, поиски ещё двоих ведутся.
По информации SHOT, инцидент произошёл в Зеленчукском районе неподалёку от Софийского ущелья на Архызе. Пропавшие шли в составе группы туристов из 15 человек.
Выбравшегося из-под лавины осматривают врачи. Спасатели ищут ещё двоих туристов.