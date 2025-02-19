Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТК

На ремонт потребуется около двух месяцев, что приведет к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%, оценивает «Транснефть». Президент Владимир Путин предложил иностранным акционерам поставить оборудование для ремонта вопреки санкциям. «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — пояснил он.