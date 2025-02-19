Минчанин пойдет под суд за спрятанный от жены и ребенка шкаф в шкафу

Милиционеры нашли и изъяли незаконные растения. Еще были обнаружены свыше 20 граммов готового к употреблению наркорастения, два горшка с грунтом и растениями, лампу, минеральные удобрения. Мужчина сказал, что выращиванием занимался для личных целей.