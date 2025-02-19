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Минчанин пойдет под суд за спрятанный от жены и ребенка шкаф в шкафу

Минчанин замаскировал в шкафу шкаф с опасным растением, но попался.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить мужчину, который спрятал шкаф с опасным растением в шкафу дома, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, сотрудниками наркоконтроля был задержан 24-летний минчанин, выращивавший наркосодержащие растения. В квартире, где мужчина жил с женой и маленьким ребенком, он оборудовал самодельный «шкаф» в шкафу, чтобы выращивать запрещенное растение.

Милиционеры нашли и изъяли незаконные растения. Еще были обнаружены свыше 20 граммов готового к употреблению наркорастения, два горшка с грунтом и растениями, лампу, минеральные удобрения. Мужчина сказал, что выращиванием занимался для личных целей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома.

Еще в Орше двух руководителей на льнопредпредприятиях задержали за получение и дачу взятки: «Дал взятку и заявил в милицию».