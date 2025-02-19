Минчанин пойдет под суд за спрятанный от жены и ребенка шкаф в шкафу

В Минске будут судить мужчину, который спрятал шкаф с опасным растением в шкафу дома, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, сотрудниками наркоконтроля был задержан 24-летний минчанин, выращивавший наркосодержащие растения. В квартире, где мужчина жил с женой и маленьким ребенком, он оборудовал самодельный «шкаф» в шкафу, чтобы выращивать запрещенное растение.
Милиционеры нашли и изъяли незаконные растения. Еще были обнаружены свыше 20 граммов готового к употреблению наркорастения, два горшка с грунтом и растениями, лампу, минеральные удобрения. Мужчина сказал, что выращиванием занимался для личных целей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома.
Еще в Орше двух руководителей на льнопредпредприятиях задержали за получение и дачу взятки: «Дал взятку и заявил в милицию».