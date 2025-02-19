На Урале в результате крупного пожара на лесопилке погиб сторож

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 19 февраля на лесопилке по улице Орджоникидзе в Серове. В ходе тушения было найдено тело мужчины, неофициально работавшего на этом предприятии сторожем. Предварительно установлено, что очаг возгорания располагался в сторожке внутри ангара. Возможной причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем.