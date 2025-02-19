Две жительницы Башкирии насмерть замерзли в мороз

В Салаватском районе Башкирии на морозе погибли две женщины. Сельчанки скончались из-за общего переохлаждения.
Как сообщает издание «На земле Салавата», одной из погибших оказалась 63-летняя жительница села Малояз. Ее тело без признаков жизни нашли в собственном доме у неотапливаемой печи.
Второй жертвой крепких морозов стала 54-летняя женщина из села Юнусово. Труп сельчанки лежал посреди улицы без обуви, но в верхней одежде. В момент трагедии ее муж был на работе.
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