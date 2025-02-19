Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две жительницы Башкирии насмерть замерзли в мороз

В Салаватском районе Башкирии замерзли две женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии на морозе погибли две женщины. Сельчанки скончались из-за общего переохлаждения.

Как сообщает издание «На земле Салавата», одной из погибших оказалась 63-летняя жительница села Малояз. Ее тело без признаков жизни нашли в собственном доме у неотапливаемой печи.

Второй жертвой крепких морозов стала 54-летняя женщина из села Юнусово. Труп сельчанки лежал посреди улицы без обуви, но в верхней одежде. В момент трагедии ее муж был на работе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.