Пьяная женщина избила и зарезала знакомого в Куйтунском районе

Пьяная знакомая избила и зарезала мужчину в Куйтунском районе. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, 36-летняя женщина в январе прошлого года выпивала с 54-летним мужчиной у него дома.
— На почве внезапно возникшей личной неприязни, избила мужчину руками, ногами и стеклянным стаканом. После чего, вооружившись ножом, подсудимая нанесла удар в область шеи потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, — поделились следователи.
Позднее его тело нашел соцработник и обратился в полицию. По решению суда сибирячка признана виновной и отправится на семь лет в колонию общего режима.