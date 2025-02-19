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Пьяная женщина избила и зарезала знакомого в Куйтунском районе

Товарищи выпивали, а затем начали ссориться.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пьяная знакомая избила и зарезала мужчину в Куйтунском районе. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, 36-летняя женщина в январе прошлого года выпивала с 54-летним мужчиной у него дома.

— На почве внезапно возникшей личной неприязни, избила мужчину руками, ногами и стеклянным стаканом. После чего, вооружившись ножом, подсудимая нанесла удар в область шеи потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, — поделились следователи.

Позднее его тело нашел соцработник и обратился в полицию. По решению суда сибирячка признана виновной и отправится на семь лет в колонию общего режима.