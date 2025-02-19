Члены Федерации альпинизма Ленобласти пропали в ущелье Северной Осетии. Стали известны детали их поисков

«Фонтанка» нашла страницы спортсменов в социальных сетях, оба были «онлайн» не позже прошлых суток, в аккаунтах подтверждают увлечение зимним видом спорта. Владимир активно делится результатами выездов в горы, рассказывает об альпинизме, привлечении двух своих детей к активному образу жизни, вступлении в члены Русского географического общества, благотворительности, называет себя бизнесменом. «Любимые грани этого спорта — холод и лед», — написал он. Мужчина родом из Новокузнецка, но местом проживания указывает Петербург.