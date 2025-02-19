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Члены Федерации альпинизма Ленобласти пропали в ущелье Северной Осетии. Стали известны детали их поисков

Туристами, пропавшими в Дигорском ущелье Северной Осетии, оказались профессиональные скалолазы, пишет новостной портал Сапа. Оба они прибыли в регион из Петербурга, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Спортсмены, приехавшие в Дигорию на ежегодный ледовый фестиваль «Таймази-2025», пропали накануне в районе водопада «Три сестры». В этот день в районе ущелья сошла лавина. Спустя час спасатели сообщили о сильном снегопаде и сходе еще двух лавин в районе проведения поисковых работ. Было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать несколько суток.

По данным «Сапы», среди пропавших только один петербуржец. Предварительно, это 35-летний Владимир. Второй — 23-летний Данил, родом из Башкирии. Оба спортсмена — члены Федерации альпинизма Ленинградской области.

Кроме того, ледолазание не является туристическим маршрутом, поэтому мужчины не регистрировались в МЧС. Биперов и раций, по словам заявителя, у них не было.

В Федерации альпинизма Ленобласти «Фонтанке» подтвердили членство спортсменов, уточнив, что в горы Северной Осетии они отправились самостоятельно.

По предварительным данным, обоих мужчин видели после схода лавины. Не исключено, что они ушли в другое ущелье и остались без связи.

«Фонтанка» нашла страницы спортсменов в социальных сетях, оба были «онлайн» не позже прошлых суток, в аккаунтах подтверждают увлечение зимним видом спорта. Владимир активно делится результатами выездов в горы, рассказывает об альпинизме, привлечении двух своих детей к активному образу жизни, вступлении в члены Русского географического общества, благотворительности, называет себя бизнесменом. «Любимые грани этого спорта — холод и лед», — написал он. Мужчина родом из Новокузнецка, но местом проживания указывает Петербург.

Данил также указал в графе «город» — Петербург. В постах мужчина не так многословен, напоминает подписчикам о Дне гор и активно делится фотографиями из путешествий. В основном это снимки с занятий скалолазанием в крытых залах, восхождения в горы с группой.

МЧС